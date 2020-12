Wehret den Anfängen. so lautete ein Satz, den ich in Gesprächen zu Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen häufig zu hören bekam. Und irgendwie war es auch der Satz, der mir selbst als Erstes in den Sinn kam, als ich hörte, dass einige Gemeinden und vor allem viele private Grundstücksbesitzer gern dem Ruf des Geldes von Projektierern aus dem gesamten Bundesgebiet folgen würden und zum Teil riesige PV-Anlagen planen.