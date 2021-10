Der Bikepark auf dem Gelände des Schmiedelparks in Nannhausen nimmt immer mehr Konturen an. Planer Joscha Forstreuter hat den ersten Teil der neuen Anlage mit seinem Team bereits so weit vorangebracht, dass die Biker durch den Parcours rollen können. Dank zahlreicher Spenden und eines großen Engagements entwickelt sich das sportliche Großprojekt in rekordähnlicher Geschwindigkeit.