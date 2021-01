Kastellaun

In Sekunden reagieren, die Lage sondieren und die richtigen Maßnahmen ergreifen – bei Unfällen sind neben einem kühlem Kopf auch Erste-Hilfe-Kenntnisse gefragt. All das lernen viele Schüler im Rhein-Hunsrück-Kreis beim Schulsanitätsdienst. So auch zwölf Jugendliche an der Freien Waldorfschule Kastellaun.