Buch

Entscheidende Veränderungen durch die Digitalisierung, aber auch durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie erfährt in nicht für möglich gehaltener Geschwindigkeit aktuell die Arbeitswelt. Begriffe wie Coworking, das oft nur auf einen begrenzten Zeitraum gemeinsame Arbeiten in geteilten Büros und Homeoffices, und das Arbeiten in der eigenen privaten Wohnung sind längst Alltag geworden. In einem denkmalgeschützten Fachwerkhaus nutzte die Gemeinde Buch die Gunst der Stunde und etablierte hier ein Dorfbüro, das als Coworking-Station genutzt wird.