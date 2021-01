Rhein-Hunsrück

Die Situation in zwei Seniorenheimen im Rhein-Hunsrück-Kreis, in denen zahlreiche Personen positiv auf Covid-19 getestet wurden, scheint sich leicht zu entspannen. Für das Haus Ursula in Gemünden, wo zeitweise mehr als 50 Bewohner infiziert waren, meldet die Kreisverwaltung zurzeit 22 Bewohner und 14 Mitarbeiter, die positiv auf Covid-19 getestet wurden.