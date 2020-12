Rhein-Hunsrück

Das Coronavirus prägt das gesellschaftliche Leben im Rhein-Hunsrück-Kreis und sorgt für weitere Einschränkungen. Während die Kreisverwaltung am Samstag Entwarnung für den Betrieb des Altenzentrums „Mühlbad“ in Boppard geben konnte, mussten zwei Kindertagesstätten am Wochenende unter Quarantäne gestellt werden. Dort wird es in den kommenden Tagen keine Notbetreuung geben können. Insgesamt ist die Zahl bestätigter Infektionen im Kreis bis zum Sonntag auf 16 gestiegen.