Rhein-Hunsrück. Bisher galt für Kinder das Risiko eines schweren Corona-Verlaufs als gering. Nun herrscht Unsicherheit darüber, ob die britische Mutante B 1.1.7 diese Sicherheit gefährden könnte. Während sich die Infektionslage in den Seniorenheimen im Kreis weitgehend beruhigt hat, nehmen bundesweit Infektionen an Schulen und Kitas zu. Auch im Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es aktuell mehrere Fälle und umfassende Quarantänemaßnahmen in verschiedenen Einrichtungen.