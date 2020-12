Hunsrück

Erinnern Sie sich noch? Im vergangenen Jahr „zierte“ eine Holzskulptur von Donald Trump, kombiniert mit einer Friedensbotschaft den Kreisel am nördlichen Stadtrand von Kirchberg. Den umstrittenen US-Präsident nehmen in diesem Jahr aber selbst die Maihexen nicht mehr ernst. Stattdessen widmen sie sich an gleicher Stelle wie im Vorjahr der Musik.