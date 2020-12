Flughafen Hahn

Seit Donnerstagabend ist eine der vier Corona-Teststationen in Rheinland-Pfalz auf dem Flughafen Hahn in Betrieb. Im Terminal A werden ankommende Reisende von Kräften des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Empfang genommen. Gestern machte ein Flug aus dem albanischen Tirana den Auftakt.