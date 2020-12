Flughafen Hahn

Drei Monate lang konnten sich Reiserückkehrer aus Risikogebieten am Flughafen Hahn auf das Coronavirus testen lassen, am Wochenende soll die Teststation offenbar geschlossen werden. „Der Auftrag auf dem Hahn läuft zum 1. November aus, und wir haben bisher kein Signal, dass sich an dieser Stelle etwas ändern wird“, heißt es seitens des DRK, das die Station betreibt, am Mittwoch. Diese Entscheidung des Landes sorgt insbesondere aufgrund der nach wie vor steigenden Infektionszahlen für Unverständnis bei Landrat Marlon Bröhr.