Rhein-Hunsrück

Die beiden Krankenhäuser im Rhein-Hunsrück-Kreis, die sich auf die Corona-Situation vorbereitet haben, sind die Hunsrück-Klinik der Kreuznacher Diakonie in Simmern und das Heilig Geist Hospital in Boppard, Mitglied im Verbund der Mittelrhein-Kliniken. Die Loreley-Kliniken in Oberwesel und St. Goar spielen im Hinblick auf die Pandemie zurzeit keine Rolle.