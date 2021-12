Corona-Inzidenz im Rhein-Hunsrück-Kreis auf dem Rückzug: 262,1

Laut Landesuntersuchungsamt (LUA) sank die Inzidenz am Dienstag stark auf 262,1 (Montag 325). Das LUA meldet aber 23 Neuinfektionen.

Damit wurden seit März 2020 im Kreis 6408 Personen positiv getestet. An oder mit Covid-19 gestorben sind 112 Menschen aus dem Kreis. Als genesen gelten jetzt 5243 Personen (+68). Im Rhein-Hunsrück-Kreis gilt weiterhin die Warnstufe 2. 1053 aktuelle Fälle listete das LUA am Dienstag auf (-45). Die Einzelwerte der Kommunen gibt das Gesundheitsamt des Rhein-Hunsrück-Kreises wie folgt an: Stadt Boppard 136 (-1), VG Hunsrück-Mittelrhein 223 (-5), VG Kastellaun 229 (-6), VG Kirchberg 229 (-13), VG Simmern-Rheinböllen 253 (-17).

Weitere Infos gibt es unter www.kreis-sim.de/coronazahlen.