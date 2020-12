Gemünden/Simmern

Weitere vier Kräfte des Personals sowie 35 Menschen, die im Senioren- und Pflegeheim „Haus Ursula“ in Gemünden wohnen, sind positiv auf Covid-19 getestet worden. Dies gab die Kreisverwaltung am Montag nach Auswertung der PCR-Tests bekannt, die an den 120 Bewohnern und 130 Mitarbeitern der Einrichtung am vergangenen Donnerstag und Freitag vorgenommen wurden (wir berichteten). Bis Freitag, 18. Dezember, waren im Haus Ursula neun positive PCR-Testergebnisse bekannt. Daraufhin wurde nochmals umfassend abgestrichen.