Simmern

Am Donnerstag gibt es in Simmern die ersten Corona-Impfungen. Alle Termine für den regionalen Auftakt des Impfprogramms sind vergeben, am Donnerstag sollen 60 Personen im früheren Sconto-Möbelhaus geimpft werden. Das Land hat für die nachfolgenden Tage angekündigt, dass am Freitag, 8. Januar, ebenfalls 60 Impfdosen zur Verabreichung in Simmern zur Verfügung stehen, danach sollen es mehr werden: Ab Montag, 11. Januar, stehen bis Ende Januar täglich 110 Impfdosen bereit, ab dem 1. Februar sind es täglich 220 Dosen.