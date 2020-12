Simmern/Hunsrück

Corona-Frust treibt viele um: Wandergebiet am Schanzerkopf bei Argenthal total überlaufen

Wenn sonst schon nichts läuft, gehen wir halt laufen: So etwas ähnliches scheinen die vielen Menschen zu denken, die in dieser Zeit zwischen den Feiertagen unterwegs sind. So viele, dass die Polizei Simmern dringend appeliert an „alle Verkehrsteilnehmer, Wanderer und Wintersportler ausdrücklich ab sofort den Schanzerkopf / Gemarkung Argenthal nicht mehr anzufahren“.