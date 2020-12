Rhein-Hunsrück

Die Herbstferien sind zu Ende, die Corona-Ampel im Kreis zeigt rot – eine einheitliche und landesweite Maskenpflicht für die Schüler an den weiterführenden Schulen besteht in Rheinland-Pfalz nicht, vielmehr sollen regionale Taskforces die Lage vor Ort einschätzen. Am Montagmorgen handhabten die Schulen den Start unterschiedlich, einige führten bereits vorsorglich eine Maskenpflicht ein, andere wollten noch das Ergebnis der regionalen Corona-Taskforce abwarten, die mittags in Simmern zusammentraf.