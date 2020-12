Emmelshausen

Ballettunterricht aus dem Homeoffice? Die Volkshochschule in Emmelshausen macht’s möglich: Sara Cocker, ehemalige langjährige Bühnentänzerin am Theater Koblenz und ausgebildete „Royal Academy of Dance“-Ballettlehrerin, leitet seit mehr als drei Jahrzehnten erfolgreich die Ballettabteilung der VHS in Emmelshausen. Mittlerweile tanzen dort mehr als 100 Mädchen und Jungen in zwölf verschiedenen Gruppen.