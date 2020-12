Flughafen Hahn

Wie steht es um den Frachtverkehr am Hahn? „Der Markt ist wegen des Virus zusammengebrochen", sagt der Hahn-Geschäftsführer. Weil große Fluggesellschaften wie Lufthansa und British Airways ihren Passagierbetrieb nach China eingestellt haben, sei auch die Kapazität für Luftfracht deutlich reduziert worden, da Passagiermaschinen immer auch ein Kontingent an Fracht an Bord nehmen.