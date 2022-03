Corona im Rhein-Hunsrück-Kreis: Zahlen gehen hoch – 1374

Wieder gestiegen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis laut Landesuntersuchungsamt (LUA) am Donnerstag.

Stand 14.10 Uhr lag sie bei 1374 (Mittwoch 1165,4). Das LUA meldete 244 Neuinfektionen. Seit März 2020 wurden demnach 17.455 Personen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis positiv auf das Coronavirus getestet. An oder mit Covid-19 gestorben sind nach wie vor 123 Menschen, als genesen gelten jetzt 12.760 Personen (+162). Die Einzelwerte der Kommunen gibt das Gesundheitsamt am Donnerstag wie folgt an: Stadt Boppard 624 (+37), VG Hunsrück-Mittelrhein 955 (+73), VG Kastellaun 668 (+25), VG Kirchberg 1002 (+50), VG Simmern-Rheinböllen 1437 (+92). Weitere Infos: www.kreis-sim.de/coronazahlen