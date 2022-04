Corona im Rhein-Hunsrück-Kreis: Sieben-Tage-Inzidenz auf hohem Niveau – 1383

Die Sieben-Tage-Inzidenz hält sich im Rhein-Hunsrück-Kreis laut Landesuntersuchungsamt (LUA) weiterhin auf hohem Niveau. Am Dienstag stieg sie wieder auf 1383 (Vortag: 1267,9), nachdem sie am Vortag gesunken war.

Die Behörde verzeichnete 278 neue Infektionen. Seit März 2020 wurden 22.484 Rhein-Hunsrücker positiv getestet. An oder mit Covid-19 gestorben sind weiterhin 125 Menschen im Kreis, als genesen gelten jetzt 17.719 (+92). Die Einzelwerte der Kommunen gab das Gesundheitsamt Rhein-Hunsrück am Dienstag wie folgt an: Stadt Boppard 608 (+22), VG Hunsrück-Mittelrhein 1002 (+77), VG Kastellaun 775 (+29), VG Kirchberg 836 (-2), VG Simmern-Rheinböllen 1464 (+62). Weitere Infos unter: www.kreis-sim.de/coronazahlen