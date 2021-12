Corona im Rhein-Hunsrück-Kreis: Inzidenzwert sinkt auf 119

Laut Landesuntersuchungsamt (LUA) ist die Inzidenz am Montag auf 119 (Vortag: 133,5) gesunken. Für den Rhein-Hunsrück-Kreis vermeldete das LUA vier Neuinfektionen.

Seit März 2020 wurden 6743 Personen positiv getestet. An oder mit Covid-19 gestorben sind weiterhin 113 Menschen im Kreis. Als genesen gelten 5894 Personen (+74). Es gilt nach wie vor die Warnstufe 2. Die aktuellen Zahlen für die Kommunen in unserem Landkreis sind an dieser Stelle ohne die Vergleichswerte zum Vortag aufgelistet, da diese durch die Feiertage wenig aussagekräftig wären. Die Einzelwerte vom Montag: Stadt Boppard 78, VG Hunsrück-Mittelrhein 140, VG Kastellaun 94, VG Kirchberg 219, VG Simmern-Rheinböllen 216.