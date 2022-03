Corona im Rhein-Hunsrück-Kreis: Inzidenz sinkt auf 1277,6

Das LUA meldete 144 Neuinfektionen im Landkreis. Seit März 2020 wurden demnach 16.887 Personen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis positiv auf das Coronavirus getestet. An oder mit Covid-19 gestorben sind nach wie vor 123 Menschen, als genesen gelten jetzt 12.394 (Sonntag: 12.182. Die Einzelwerte der Kommunen gibt das Gesundheitsamt am Montag wie folgt an (Vortag in Klammern): Stadt Boppard 593 (602), VG Hunsrück-Mittelrhein 879 (893), VG Kastellaun 668 (697), VG Kirchberg 964 (994), VG Simmern-Rheinböllen 1392 (1423). Weitere Infos unter www. kreis-sim.de/coronazahlen