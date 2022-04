Corona im Rhein-Hunsrück-Kreis: Inzidenz liegt jetzt bei 1324

Einen Satz nach oben gemacht hat die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Hunsrück-Kreis. Laut Landesuntersuchungsamt (LUA) lag sie am Freitag bei 1324, am Donnerstag noch bei 1161.

Die Behörde verzeichnete am Freitag 347 neue Infektionen. Seit März 2020 wurden 21.712 Rhein-Hunsrücker positiv getestet. An oder mit Covid-19 gestorben sind weiterhin 125 Menschen im Kreis, als genesen gelten jetzt 16.950 (+86). Die Einzelwerte der Kommunen gab das Gesundheitsamt Rhein-Hunsrück am Freitag wie folgt an: Stadt Boppard 597 (+51), VG Hunsrück-Mittelrhein 1002 (+67), VG Kastellaun 761 (+58), VG Kirchberg 885 (+68), VG Simmern-Rheinböllen 1470 (+90).

Weitere Informationen gibt es unter: www.kreis-sim.de/coronazahlen