Corona im Rhein-Hunsrück-Kreis: Inzidenz geht runter auf 1146,0

Weiter gesunken ist die Sieben-Tage-Inzidenz des Rhein-Hunsrück-Kreises laut Landesuntersuchungsamt (LUA) am Dienstag. Stand 14.10 Uhr lag sie bei einem Wert von 1146,0 (Montag: 1277,6).

Das LUA meldete 89 Neuinfektionen im Landkreis. Seit März 2020 wurden demnach 16.976 Personen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis positiv auf das Coronavirus getestet. An oder mit Covid-19 gestorben sind nach wie vor 123 Menschen, als genesen gelten jetzt 12564 (+170). Die Einzelwerte der Kommunen gibt das Gesundheitsamt Rhein-Hunsrück am Dienstag wie folgt an: Stadt Boppard 574 (-19), VG Hunsrück-Mittelrhein 872 (-7), VG Kastellaun 621 (-47), VG Kirchberg 949 (-15), VG Simmern-Rheinböllen 1360 (-32).Weitere Infos: www.kreis-sim.de/coronazahlen