Corona im Rhein-Hunsrück-Kreis: Inzidenz geht rauf und runter

Die Behörde verzeichnete am Donnerstag 243 neue Infektionen. Seit März 2020 wurden 21.365 Rhein-Hunsrücker positiv getestet. An oder mit Covid-19 gestorben sind weiterhin 125 Menschen im Kreis, als genesen gelten jetzt 16.864 (+159). Die Einzelwerte der Kommunen gab das Gesundheitsamt Rhein-Hunsrück am Donnerstag wie folgt an: Stadt Boppard 546 (+3), VG Hunsrück-Mittelrhein 935 (+30), VG Kastellaun 703 (+24), VG Kirchberg 817 (+9), VG Simmern-Rheinböllen 1380 (+75).

Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.kreis-sim.de/coronazahlen