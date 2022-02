Corona im Rhein-Hunsrück-Kreis: Inzidenz fällt auf 1097,7

Am Sonntag lag der Wert noch bei 1123,8. Das Amt verzeichnete 116 Neuinfektionen. Seit März 2020 wurden somit 11.522 Kreisbürger positiv auf das Coronavirus getestet. An oder mit Covid-19 gestorben sind nach wie vor 119 Menschen, als genesen gelten jetzt 8068 (+134). Die Einzelwerte der Kommunen laut Gesundheitsamt am Montag (Werte vom Vortag in Klammern): Stadt Boppard 437 (Vortag 431), VG Hunsrück-Mittelrhein 650 (639), VG Kastellaun 563 (566), VG Kirchberg 825 (856) und VG Simmern-Rheinböllen 908 (897). Weitere Infos unter www. kreis-sim.de/coronazahlen