Corona im Pflegeheim in Gemünden – Bisher insgesamt acht bestätigte Fälle

Das Senioren- und Pflegeheim Haus Ursula in Gemünden ist von der Corona-Pandemie heimgesucht worden.

Laut Kreisverwaltung ergab sich dies nach einer Neuaufnahme am Wochenende. Wie gewohnt sei die neu aufgenommene Person zunächst isoliert worden. Es stellte sich heraus, dass die Person positiv auf Covid-19 getestet wurde.

Zunächst wurden bei Bewohnern und Personal Schnelltests vorgenommen, dann auch die sogenannten PCR-Tests. Anfang der Woche schien sich das Infektionsgeschehen in dem Seniorenheim noch im Normalbereich zu befinden. Noch am Donnerstagmorgen seien eine Person aus dem Wohnbereich und eine aus dem Personalbereich positiv gewesen. Am Nachmittag waren um 15 Uhr bereits zusammen acht Positivtests bei Pflegepersonal und Bewohnern registriert.

Wie die Bilanz aussieht, wenn die Testung aller 120 Bewohner und 130 Mitarbeiter abgeschlossen ist, bleibt abzuwarten. Die Ergebnisse der Kompletttestung können noch nicht alle vorliegen, denn die Testung aller Bewohner und Mitarbeiter erfolgte während des Donnerstags und wird auch noch am Freitag fortgesetzt, erläuterte die Kreisverwaltung. tor