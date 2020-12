Kastellaun

An der IGS Kastellaun soll es laut Gesundheitsamt mehrere positiv getestete Schüler geben, was den Regel-Unterricht schwer beeinflusst. Am Donnerstag sind vorsorglich mehrere Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne gegangen, etliche Klassen wurden nach Hause geschickt. Am Freitag läuft der Unterricht nun vollends unplanmäßig.