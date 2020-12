Corona: 270 Menschen im Rhein-Hunsrück-Kreis infiziert

Die Zahl der seit März registrierten Infizierten ist am Sonntag, 11 Uhr, weiter auf 1171 (+24) gestiegen. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenzzahl nun bei 150,25 (Vortag 135,71).

Als genesen gelten 890 (+47) Menschen, als aktuell infiziert 270 (+2). In Quarantäne befinden sich 679 Personen (am Freitag waren es 752). Seit Beginn der Pandemie sind elf Menschen im Kreis an oder mit Covid-19 gestorben.

Auf die Kommunen verteilen sich die aktuell Infizierten wie folgt: Boppard 7 (+2), VG Hunsrück-Mittelrhein 35 (-3), VG Kastellaun 58 (-1), VG Kirchberg 58 (-1) und VG Simmern-Rheinböllen 111 (+5).

Aktualisierungen gibt es unter: www.ku-rz.de/coronarhk