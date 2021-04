Die Belegschaft von Continental Teves in Rheinböllen zeigt sich kämpferisch: Am Donnerstag signalisierten mehr als 200 Beschäftigte und zahlreiche Unterstützer aus einem Werk im hessischen Babenhausen gegenüber dem Arbeitgeber, dass sie eine Zukunftsgarantie in Rheinböllen einfordern. Inmitten einer Verhandlungspause zwischen Vertretern von Konzern und Arbeitnehmern wurde auch deutlich, dass die Mitarbeiter zu harten Kampfmaßnahmen bereits sind.