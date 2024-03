Plus Rheinböllen

Continental plant Streichung von Stellen: Mitarbeiter in Rheinböllen können aufatmen

Von Andreas Nitsch

i Im September 2020 kündigte der Autozulieferer Continental einen deutschlandweiten Stellenabbau an. Am Standort Rheinböllen wurde der Abbau von 400 Stellen befürchtet. Die „Conti-Mitarbeiter“ verschafften ihrem Ärger mit einem Autokorso von Rheinböllen nach Simmern Luft. Foto: Archiv W. Dupuis

Die Conti-Teves-Mitarbeiter in Rheinböllen können weiterhin ruhig schlafen: Die von dem Unternehmen Continental kommunizierten Maßnahmen zum weltweit geplanten Stellenabbau in der Verwaltung sowie in der Forschung und Entwicklung hätten nur sehr geringe Auswirkungen auf den Standort Rheinböllen. Das sagt ein Pressesprecher auf Anfrage unserer Zeitung.