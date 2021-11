Die Ehrhardt Partner Gruppe (EPG) unterhält fortan Kontakte nach Nordamerika. Das auf die Logistikbranche spezialisierte IT-Unternehmen mit Sitz im Industriegebiet in Boppard-Buchholz arbeitet nach eigenen Angaben ab sofort mit dem IT-Dienstleister von Coca-Cola aus Nordamerika (CONA) zusammen. Es sei ein Meilenstein in der Geschichte des Familienunternehmens, freut sich die EPG in einer Pressemitteilung.