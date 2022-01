Zu den vielen kreisweit platzierten Wahlplakaten der vier Kandidaten für die Landratswahl am 16. Januar in Ortschaften, Wiesen, Wald und Feldern, hat sich in der Verbandsgemeinde Kastellaun noch ein fünftes Konterfei dazugesellt. Parallel zum Urnengang für den neuen Landrat wird in den 35 Orten der VG Kastellaun am gleichen Tag der Bürgermeister der Verbandsgemeinde gewählt.