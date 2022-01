Überraschungen gab es in Kastellaun am Wahlsonntag keine zu erwarten, trat doch der bisherige Amtsinhaber Christian Keimer als einziger Bewerber für das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde (VG) an. Gegenkandidaten gab es keine, die Wähler konnten allein zwischen einem Kreuzchen bei „Ja“ oder „Nein“ entscheiden.