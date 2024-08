Plus St. Goar Chinesische Klänge in Stiftskirche: Jugendorchester aus Peking tritt in St. Goar auf Von Viktoria Schneider i Gemeinsam mit der Philharmonia Frankfurt füllten 68 Kinder und Jugendliche aus Peking die St. Goarer Stiftskirche mit Leben. Foto: Viktoria Schneider Auf Einladung von Stadtbürgermeister Falko Hönisch hat sich das Jugendorchester Fengfan von Peking auf den Weg nach St. Goar gemacht. Im Rahmen einer Orchesterfreizeit besuchten die insgesamt 68 Kinder und Jugendlichen mehrere Städte in Deutschland. Lesezeit: 3 Minuten

Neben St. Goar standen noch Heidelberg, Stuttgart, Augsburg und München auf dem Plan. In St. Goar haben sie gemeinsam mit der Philharmonia Frankfurt in der Stiftskirche und in der Rheinfelshalle gespielt. Die drei Konzerte stellten dabei ihre einzigen Auftritte in Deutschland dar. Die Stadt am Rhein freute sich über den Besuch ...