Chancengleichheit für Kinder in Schulen wichtig: Linken-Spitzenkandidatin Melanie Wery-Sims kandidiert im Wahlkreis 23 für die Linken

Angefangen habe ihr politisches Engagement mit dem Ringen um die Grundschule Heidenburg in der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf, erzählt Melanie Wery-Sims, Kreisvorsitzende der Linken, Mitglied des Kreistages Bernkastel-Wittlich und ganz aktuell auch Mitglied im Bundesvorstand. „Als die kleinen Schulen geschlossen werden sollten, habe ich gemerkt, dass man als Mutter nicht ernst genommen wird. Die Politiker diskutieren, und die Frauen wurden in die Ecke gesetzt. Da habe ich gemerkt, dass man da politisch herangehen muss.“