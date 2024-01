Plus Hunsrück CDU-Landtagsabgeordnete zur Hunsrückquerbahn: Riskiert die Regierung den Verlust von Fördegeldern? Gerade haben die Gleislarbeiten der Deutschen Bahn auf Strecke zwischen Langenlonsheim und Büchenbeuren begonnen. Aber ob diese wieder befahren wird, hängt von einer Kosten-Nutzen-Analyse der Landesregierung ab. Die CDU-Landtagsabgeordnete werfen der Regierung jetzt vor, dass sie mit ihrer Kosten-Nutzen-Analyse den Verlust von Fördergeldern seitens des Bundes riskiert. Von Thomas Torkler

Die letzte offizielle Aussage der Landesregierung zur Reaktivierung der Hunsrückquerbahn erfolgte am Montag, 28. August am Bahnhof Simmern. Staatssekretär Michael Hauer war nach Simmern gekommen, um Rede und Antwort zu stehen. Ob in absehbarer Zukunft wieder Züge zwischen Langenlonsheim und Büchenbeuren fahren, hänge von einer genauen Kosten-Nutzen-Analyse ab, sagte Hauer ...