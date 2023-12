Plus Simmern-Rheinböllen CDU und FDP stellen Antrag in VG-Rat: Konzept für Gewerbekorridor an B 50 gefordert Wie CDU- und FDP-Fraktion im Verbandsgemeinderat Simmern-Rheinböllen mitteilen, wenden sie sich mit einem gemeinsamen Antrag an Bürgermeister Michael Boos. Mit diesem fordern sie den Bürgermeister auf, gemeinsam mit den betroffenen Städten und Ortsgemeinden ein Konzept für einen Gewerbekorridor entlang der Bundesstraße 50 zu entwickeln, um Unternehmen und Wirtschaftsbetrieben weiterhin attraktive Ansiedlungsmöglichkeit zu bieten.

„Unsere Gemeinden und Städte stoßen hinsichtlich der Entwicklung von Gewerbegebieten mittlerweile an ihre finanziellen und örtlichen Grenzen. Der Korridor entlang der B 50 ist gerade für Gewerbebetriebe aller Arten aufgrund der guten infrastrukturellen Anbindung äußerst interessant und eröffnet neue Beschäftigungschancen und Ansiedlungsperspektiven in der Region“, so der Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion, Christian ...