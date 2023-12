Büchenbeuren

Carsharing in Büchenbeuren: Bürger können elektrisch unterwegs sein

Die Ortsgemeinde Büchenbeuren will ein klares Zeichen für eine nachhaltige Zukunft und den Ausbau der Elektromobilität setzen. In Zusammenarbeit mit dem Kreis engagiert sich die Gemeinde für die Förderung von umweltfreundlichen Verkehrslösungen. Im Rahmen dieser Initiative werden nun zwei Carsharing-Fahrzeuge angeboten, heißt es in einer Pressemitteilung.