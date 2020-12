Archivierter Artikel vom 05.03.2020, 15:00 Uhr

Rhein-Hunsrück

Busverkehr: Verdi ruft auch im Rhein-Hunsrück-Kreis zum Streik am Freitag auf

Wer am Freitag, 6. März, im Rhein-Hunsrück-Kreis mit dem Bus fahren will, muss mit massiven Ausfällen und Verspätungen rechnen. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstagmittag mit.