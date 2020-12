Dill

Nach den großartigen Erfolgen der Diller Burgkonzerte veranstaltet der Kirchberger Kulturverein Arena 13 in Kooperation mit dem Freundeskreis der Burg Dill am Sonntag, 28. Juni, um 18 Uhr ein Konzert der besonderen Art – unter Beachtung aller notwendigen Auflagen wie Abstand und Mund-Nasen-Abdeckung beim Warten, Händedesinfizieren und Erfassung der Daten aller Gäste (wie in der Gastronomie).