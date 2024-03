Plus Braubach Burgen und Schlösser begeistern seit 125 Jahren: Gründer hatten Denkmalschutz von Anfang an im Sinn Von Michael Stoll i Burgen und Schlösser begeistern seit 125 Jahren Foto: Deutsche Burgenvereinigug Lesezeit: 4 Minuten Burgenbesitzer muss man nicht unbedingt sein, um Mitglied der Deutschen Burgenvereinigung zu werden. Die hat zwar viele Eigentümer und Fachleute in ihren Reihen, daneben sind es aber auch zahlreiche Laien, die sich für Baudenkmäler und vor allem deren Erhalt interessieren. Und das seit nunmehr 125 Jahren, denn die Burgenvereinigung wurde 1899 als „Vereinigung zur Erhaltung deutscher Burgen“ in Berlin gegründet. Damaliger Initiator war der Architekt Bodo Ebhardt.

Denkmalschutz hatten die Gründer also von Anfang an im Sinn. Es galt der zunehmenden Zerstörung von Burgen, Schlössern, historischen Wehr- und Wohnbauten entgegenzuwirken, aber auch falsch verstandenen Restaurierungen Einhalt zu gebieten. Daraus ist ein umspannendes Netzwerk geworden, mit Mitgliedern vor allem in Deutschland, aber auch weltweit. Heute sind hier rund ...