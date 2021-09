In Falko Hönischs Rede zur Haushaltssatzung 2021 Ende Juni war sie am Rande bereits Thema, die mögliche Erstellung eines 3 D-Modells der Burg Rheinfels. Nun hat sich der St. Goarer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich für die Umsetzung dieses Projekts ausgesprochen. Wenn auch unter Vorbehalt. Denn noch gibt es keine offizielle Zusage einer Förderung seitens Leader. Liegt diese vor, soll es mit der Umsetzung losgehen.