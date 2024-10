Buntes Programm für Groß und Klein: Sohrener feiern Michaelismarkt

Der Michaelismarkt in Sohren hat an fünf Tagen jede Menge Unterhaltung für Groß und Klein geboten, darunter auch buntes Markttreiben rund um die Bürgerhalle.

Die Sohrener Bürger haben ausgiebig ihre Michaeliskirmes gefeiert. An fünf Tagen präsentierte der Musikverein Sohren 1925 auf dem Festplatz die Kirmes. Los ging es schon am Freitag mit einer Kinderdisco im Zelt und anschließenden Feierabendspielen. Mit dem Fassanstich wurde am Samstag die Kirmes offiziell eröffnet, daran schloss sich die lange Schlagernacht mit Livemusik an. Sonntags wurde es musikalisch mit dem Musikverein (MV) „Harmonie“ Lötzbeuren und dem MV Niederhosenbach.

Am Montag gab es einen Happy Family Day und am Dienstag buntes Markttreiben rund um die Sohrener Bürgerhalle. In der Halle wurde traditionelles Mittagessen serviert, so zum Beispiel Wellfleisch mit Püree, Sauerkraut, Meerrettich und warmer Kartoffelsalat. Auch ein großes Kuchenbuffet mit selbst gebackenen Kuchen war bei den Gästen sehr beliebt. Zur Unterhaltung wurden verschiedene Tanzdarbietungen gezeigt, es gab eine große Verlosung und einen zünftigen Kirmesausklang.