Simmern

Wem die Soldaten in der Hunsrück-Klinik sowie der Kreisverwaltung aufgefallen sein sollte, sei an dieser Stelle beruhigt. Es handelt sich nicht um einen Katastropheneinsatz. Krankenhaus und Verwaltung haben die Lage trotz hoher Infektionszahlen fest im Griff. Allerdings räumt Landrat Marlon Bröhr ein, dass „die rasant zunehmende Zahl der Covid-19-Infektionen im Landkreis in den vergangenen Wochen und die damit verbundene Kontaktnachverfolgung, uns an die Kapazitätsgrenze gebracht haben“.