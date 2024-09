Plus Rhein-Hunsrück Bundestagswahl 2025 im Rhein-Hunsrück-Kreis: Julian Joswig will für die Grünen antreten i Julian Joswig bewirbt sich um die Direktkandidatur bei der Bundestagswahl 2025. Der Kreisvorstand der Grünen hat ihn nominiert. Foto: Dario Eidens-Holl Der Kreisvorstand von Bündnis 90/ Die Grünen Rhein-Hunsrück hat Julian Joswig aus Boppard-Bad Salzig einstimmig als Kandidaten zur Bundestagswahl 2025 nominiert. Darüber informiert die Partei in einer Pressemitteilung. Lesezeit: 1 Minute

Der 30-jährige Wirtschaftswissenschaftler, der Mitglied des Kreistags Rhein-Hunsrück sowie des erweiterten Landesvorstands der Grünen Rheinland-Pfalz ist, bewirbt sich erneut als Direktkandidat im Bundestagswahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück. Die Wahlversammlung wird am Sonntag, 22. September, in Simmern stattfinden, wo sich Joswig den Mitgliedern vorstellen und zur Wahl stellen wird. „Es ist an der Zeit, dass ...