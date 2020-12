St. Goar

Nach dem Ballonunglück am Mittelrhein, bei dem Mitte August der Ballonführer ums Leben kam und die sechs Passagiere teils schwer verletzt wurden, hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) am Freitag einen Zwischenbericht veröffentlicht. Unter anderem werden darin Passagiere und Mitarbeiter des Unternehmens zitiert, die den Ablauf bis hin zum Absturz beschreiben. Der Bericht schildert dramatische Szenen am Nachmittag des 16. August 2020.