Die Bundesnotbremse tritt im Rhein-Hunsrück-Kreis am Freitag, 14. Mai, um 0 Uhr außer Kraft. Dies teilt die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung mit, nachdem am Mittwoch die Sieben-Tage-Inzidenz am fünften Werktag in Folge unter 100 geblieben war.