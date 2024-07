Plus Argenthal

Bundesliga-Tippclub Argenthal veranstaltete Benefiztombola: 6200 Euro an Förderverein Lützelsoonübergeben

i Foto von links: Maurice Volkweis, Christian Assmann, Martin Gohres, Lars Silbernagel, Nico Friedrich, Alexander Paul, Fabian Gohres, Sebastian Volkweis und Dominik Boos. Foto: Alexander Paul

Auch in diesem Jahr ist anlässlich der Kirmes in Argenthal wieder eine Tombola veranstaltet worden. „Trotz des nicht so optimalen Wetters während unserer Kirmes sind wir mit dem Betrag sehr zufrieden“, berichtet Mitorganisator Nico Friedrich. Denn am Ende seien 6200 Euro zusammengekommen.