Mittelrhein

Zum Ende der Sommerferien in Rheinland-Pfalz und Hessen geht die Buga-Wanderausstellung wieder auf Tour. Mehr als 25.000 Besucher haben die Wanderausstellung mit dem Titel „Bundesgartenschau 2029: Unsere Buga beginnt jetzt!“ an zehn Orten bereits gesehen. Unter anderem auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz und im Loreley-Besucherzentrum. Nun stehen die nächsten Termine an.